Caldea preveu un dèficit de tres milions

El termolúdic tanca el 2020 amb un resultat negatiu de 2,3 milions a causa de la pandèmia

La pandèmia ha impactat fortament contra els números de Caldea. El termolúdic va tancar el 2020 amb set milions menys que el 2019 i amb un resultat global negatiu de 2,3 milions. Les previsions per a aquest any no són gaire millors. Tot i que la companyia espera ingressar prop d’un milió més, les previsions per a l’exercicisón d’un dèficit de gairebé tres milions d’euros. Així consta en la memòria anual de Caldea, que explica les dificultats del centre durant els mesos més durs de la pandèmia i el pla de reactivació per aquest any. De cara a l’any vinent,