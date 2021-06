Benet Casablancas rep el Premi de música clàssica d'El Temps de les Arts des d'Andorra

Actualitzada 20/06/2021 a les 18:12

L'entrega dels Premis El Temps de les Arts, en la seva primera edició, s'ha emès aquesta nit de forma conjunta per TV3, IB3, À Punt TV, TV Andorra i Alguer Catalana TV. L'acte pretén unir els territoris de parla catalana a través de la cultura, però també a través de les seves televisions públiques. El Temps de les Arts és una publicació digital, que pertany a la Fundació sense ànim de lucre Francesc Eiximenis, filla de la històrica revista El Temps.L'entrega dels guardons s'ha presentat en un format excepcional a causa de la Covid-19. El director de cinema Lluís Danés ha dirigit l'acte que comptava amb la col·laboració de la Federació Llull, formada per Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear i Òmnium Cultural i de la Xarxa d'Universitats Vives.Segons informen en un comunicat, els premis s'han entregat en sis indrets destacats d'interès cultural i patrimonial. En el cas d'Andorra l'entrega del Premi El Temps de les Arts en la categoria de Música Clàssica al compositor Benet Casablancas per a l'òpera "L'enigma di Lea" s'ha fet a la Casa de la Vall d'Andorra. A l'Alguer s'ha fet entrega del premi de Música Popular per a Ferran Palau i el seu disc "Kevin"" Rosa Cerarols i Pep Espelt han rebut el Premi El Temps de les Arts de Patrimoni per al projecte "Konvent: Art, cultura i territori" a València. L'Associació per la Recerca Biocultural i Artística de Rodes (ARBAR) ha estat reconeguda per les seves propostes performatives durant el 2020 amb el Premi El Temps de les Arts d'Arts Visuals, entregat a Palma. El Palau dels Reis de Mallorca, a Perpinyà, ha acollit l'entrega del Premi El Temps de les Arts d'Arts Escèniques per a la companyia teatral Hermanas Picohueso, mentre que a la Llotja de Barcelona, Comas-Pont Arquitectes han recollit el Premi El Temps de les Arts d'Arquitectura per al projecte "elpetitmiquel, nous espais d'aprenentatge".Cadascun dels cinc guanyadors ha rebut una obra de l'artista Perejaume i una dotació econòmica de 3.000 euros. Per cada categoria, els guardons també han reconegut la feina d'altres creadors i creadores amb diferents accèssits.A més, l'acte de lliurament també ha comptat amb actuacions musicals úniques, creades especialment per als Premis i des de diferents punts del territori. Els guardons han comptat amb un jurat format per 31 professionals qualificats en cadascuna de les especialitats i de diversos punts del territori.