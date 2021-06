Arrestat per enfrontar-se a la policia quan intentaven dissoldre un "botellon"

Actualitzada 21/06/2021 a les 13:32

La policia va detenir la matinada de divendres un home resident de 23 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor -injuries-. Els fets van tenir lloc a Encamp, concretament a la zona de la carretera dels Cortals, quan el cos de seguretat va ser requerit perquè un grup de joves estaven fent una festa amb sorolls de música a la via pública. All lloc, es va controlar un grup de 13 persones, on l’interessat en tot moment adoptava una actitud desafiant envers els agents interventors, i va proferir comentaris despectius contra els funcionaris policials.