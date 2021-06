Andorra Turisme estrena una nova ruta familiar

Actualitzada 21/06/2021 a les 17:07

El Camí del Bosc dels Menairons a la parròquia de La Massana s'ha estrenat avui amb l'objectiu d'ampliar l'oferta per al públic familiar dins les noves rutes anomenades "Macarulla".El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres Falcó, acompanyat de la cònsol major de la Massana, Olga Molné i el director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, han recorregut avui al matí un tram d'aquest nou itinerari. Segons informa Andorra Turisme, el punt de partida és al camí de les Pedres Blanques a la CG-4 al punt quilomètric 8,5 a mà esquerra d'un aparcament. El recorregut és planer i d'uns 4 quilòmetres, és circular i es completa en dues hores aproximadament. Per poder-lo seguir, cal recollir prèviament un fulletó a l'Oficina de Turisme de La Massana i a la d'Andorra la Vella.L'itinerari està senyalitzat i pretén donar a conèixer la figura dels menairons uns éssers diminuts que durant el solstici d'estiu neixen d'una herba anomenada menaironera semblant a la falguera. En el projecte també han participat la logopeda i psicòloga infantil, Olga Armengol, l'entitat Voluntaris per la Natura que han condicionat un tros del recorregut i els artistes Jeniffer Ferrer i Douglas Porras que han creat la senyalització i els elements de fusta tot integrant-ho a la natura.El Camí del Bosc dels Menairons forma part del projecte Macarulla on de moment, s'han creat dues rutes, aquesta a La Massana i una altra a Canillo, que s'inaugurarà en les setmanes vinents, amb la voluntat que a cada parròquia n'hi hagi una.