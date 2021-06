Quatre de cada deu dones afirmen estar en situació de depressió

Actualitzada 21/06/2021 a les 12:13

Un 39% de les dones afirma que es troba en situació de depressió segons es desprèn de l'observatori del primer trimestre del CRES. El director de l'ens, Joan Micó, ha comparegut aquest matí en roda de premsa per donar a conèixer unes dades que reafirmen que la salut mental ha d'ocupar el centre de l'agenda política. Mitjançant el test de Goldberg, i a demanda d'un assessor del Ministeri de Salut especialitzat en aquesta matèria, Pere Bonell, l'informe conclou que un 15,2% de la població pateix problemes d'ansietat i depressió. Tot i que l'enquesta "no és una diagnosi, sinó que mesura casos probables", tal com ha matisat Micó, corrobora "la relació directa entre els problemes de salut mental i la dolenta situació econòmica".En aquest sentit, el director del CRES ha manifestat que els acomiadaments, la precarietat i els ERTO han generat "inseguretat laboral", raó per la qual la Covid-19 té un notable impacte en els resultats de l'enquesta malgrat que les xifres actuals no es puguin comparar amb anys anteriors en no disposar de dades. A més, la prevalença dels problemes de salut mental s'agreugen quan parlem de les dones, una tendència que es repeteix al parlar de l'ansietat (31% dones i 11% homes) i de la depressió (39% dones i 17% homes). Igualment, segons ha apuntat Micó, també s'aprecien diferències per franges d'edats i es constata que la gestió emocional de la Covid-19 ha passat més factura a les persones joves, "que tenen més vida social i es passen més temps al carrer". "Treballem amb la hipòtesi que les persones grans tenen més capacitat de resiliència", ha subratllat.L’estudi ha estat realitzat entre el 9 i el 17 d’abril amb una mostra de 742 persones i amb un marge de confiança del 95,5%. A l’enquesta ha tornat a aparèixer l’habitatge, amb un 33,3%, com la principal preocupació de la ciutadania, seguit de les prestacions i les pensions amb un 15,7% i els salaris amb un 14,7%. Concretament, amb relació a l’habitatge, el percentatge de neguit s’eleva fins al 47% entre les persones de 25 i 39 anys.