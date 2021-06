La policia intervé en una festa a un hotel d'Andorra la Vella

Actualitzada 20/06/2021 a les 11:24

Un ciutadà es queixava a través de les xarxes socials de l'enrenou d'aquesta nit passada ocasionada per uns joves de nacionalitat francesa a la zona propera al carrer Roureda de Sansa d'Andorra la Vella. Segons deia "Encara sort que ha passat la policia per a baixar-los els fums, però fins a les 2.30h amb la música a tot drap".La policia es va desplaçar a l'hotel on s'allotjaven els joves davant l'avís que van rebre per part dels veïns queixant-se del soroll que feien. El cos els va demanar que aturessin l'enrenou i el grup els va fer cas, per la qual cosa la festa es va acabar i no hi va haver cap detenció.