La Creu Roja alerta d'un augment d'usuaris al setembre

Actualitzada 20/06/2021 a les 06:40

El nombre de persones que atén la botiga solidària de la Creu Roja s’ha reduït a la meitat respecte a aquest hivern. Aquest fet, però, no significa obligatòriament que s’hagi d’entendre com una bona notícia. Ans al contrari. “Per a mi és trist” lamentava Jordi Fernández, el director de l’ONG humanitària. “Personalment voldria que fossin molts menys. No pel dispositiu, que està funcionant molt bé. Però tant de bo tornéssim a la normalitat d’abans i la botiga no fos necessària”, assegurava. En aquest sentit, l’últim balanç que va fer públic l’entitat mostrava que la botiga solidària havia atès exactament 317 persones durant l’última setmana. Una xifra que, tot i ser preocupant, és baixa en comparació a les 619 que es van atendre durant el punt més àlgid d’aquest hivern. “Va ser a mitja temporada. La situació va ser tan complicada que el 6 de març vam haver de convocar el tercer recapte d’aliments” detallava Fernández. En aquest sentit, el director de l’entitat creu que, tot i la disminució de la xifra, es tracta d’una situació realment seriosa ja que és plenament conscient que altres organitzacions estan oferint aquest tipus d’ajuda a persones que es troben amb dificultats econòmiques. “Quasi prefereixo no sumar-ho tot per no veure una realitat que encara és molt palpable”, reconeixia.Per altra banda, Fernández atribueix la lleugera millora de la situació a la recuperació econòmica que s’està duent a terme de forma progressiva. “Ara la sensació és que comença a refer-se la situació. Alguns negocis tornen a reactivar-se i a veure la llum. Hi ha una mica més de turisme i jo vull pensar que, en els propers mesos, la necessitat d’ajuda anirà disminuint”. Tot i això, feia pública la seva preocupació de cara al final d’aquest estiu. “A finals de juny s’acabaran els ERTO i són uns diners públics que han pal·liat una situació molt necessària. Haurem de veure com prospera la situació de les famílies després de la temporada d’estiu”, pronosticava.A hores d’ara, hi ha 23 voluntaris involucrats a la botiga. Un d’ells es troba físicament al local. D’altres ajuden a dur a terme la valoració de les famílies que es dirigeixen a l’entitat per a reclamar l’ús aquest servei. “Es fa una valoració de la família. S’analitza quin volum d’ingressos tenen. Si formen part d’altres entitats...» detallava Fernández. En aquest sentit, explicava que la botiga està concebuda de tal manera que els beneficiaris tenen dret a accedir al supermercat un cop per setmana per abastir-se amb productes alimentaris i, un cop al mes, per a proveir-se amb productes de neteja i higiene. “Està tot molt dignificat. Intentem tenir varietat de productes perquè els usuaris puguin escollir”, explicava.El primer Gran Recapte, es va celebrar el 20 i 21 de juny del 2020, i es van recollir 8.500 quilos d’articles. En aquells moments, la situació de crisi al país era tan greu que l’entitat va voler oferir algun tipus de resposta a la ciutadania. “Vam contactar amb Caritas per veure com podíem ajudar. Allà vam observar que ells sols no podien arribar a tot”. Va ser llavors quan des de la Creu Roja es va decidir fundar la botiga solidària. “Primer la vam concebre en un format més transitori, ja que uns veïns ens van cedir un local” explicava, Fernández. La continuada demanda per part de persones que es trobaven en una situació complicada, però, va acabar provocant que la botiga s’acabés emplaçant en un altre local més gran. “Ara ja és una botiga digna”, deixava clar, Fernández. D’altra banda, la gran mobilització de voluntaris i logística que ha suposat l’organització de les darreres campanyes -en l’última de les quals es van recollir 13 tones de productes- han fet que Creu Roja decideixi canviar d’estratègia. “Ara hi haurà 8 punts fixes de recollida, complementaris amb donacions d’empreses”.