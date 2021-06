Govern commemora el Dia mundial de les persones refugiades

Actualitzada 20/06/2021 a les 12:44

El Govern d'Andorra se suma un any més al Dia Mundial de les Persones Refugiades.



El Govern se suma un any més al Dia Mundial de les Persones Refugiades amb un audiovisual. L'ens executiu ha compartit el vídeo a través de les xarxes socials amb la descripció "Seguim treballant per l'acolliment de persones procedents del conflicte bèl·lic sirià i per la seva inclusió al país"."Fa dos anys vaig arribar a Andorra per fer una vida nova, m'agrada molt perquè és completament diferent a altres països". Així comença l'audiovisual que ha creat el Govern per commemorar la data, amb les declaracions del sirià Sharbel que fa dos anys va arribar al Principat. També hi participen Mireia Porras, cap de l'àrea de Polítiques d'Igualtat, Ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat; el mossèn Pepe Chisvert, rector de Sant Julià de Lòria; Jordi Fernández, director de la Creu Roja; mossèn Ramon Sàrries, arxipreste de les Valls; Florència Aleix, directora de Cooperació i Afers Multilaterals del ministeri d'Afers Exteriors i Teresa Milà, secretària d'Estat del Ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat.