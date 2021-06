La llei preveu que puguin estabilitzar la situació quan acaba el permís si tenen feina

La Llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries es va aprovar el març del 2018 per dotar el Principat d’una eina legal que permetés l’acollida de refugiats sirians, un compromís polític que va prendre el govern Martí davant la gran crisi de l’estiu del 2015. En tractar-se d’una eina transitòria el text legal estableix un permís d’estada al país de dos anys (amb una pròrroga de sis mesos) després del qual es plantegen diferents sortides per a les persones acollides a aquest règim: o tornar al país d’origen si és possible (la situació de conflicte al territori ho

#1 Ferran

(20/06/21 06:55)