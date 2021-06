El repte dels joves enginyers

Actualitzada 20/06/2021 a les 06:12

Joves enginyers es van posar a provar ahir a la final de la World Robotic Olympiad Andorra Telecom. Fins a vuit equips van participar en la setena edició que tenia com a tema global l’ús sostenible del recursos energètics, aplicats a diferents àmbits com la llar o l’automoció. La prova es va estructurar en quatre categories, WeDo, (per a infants entre els 6 i els 10 anys), Start (entre 7 i 12 anys), Elementary, (entre 10 i 15 anys), i Junior (entre 16 i 18 anys), s’ha distribuït en dues franges horàries.En la categoria WeDo l’equip guanyador va ser AV Frankies de la Seu d’Urgell. El repte d’aquest any va consistir a construir un robot per combatre els incendis forestals i rescatar les persones, portant-les a zones segures. A més, el robot també va haver de plantar nous arbres per reemplaçar els cremats.En la categoria Elementary l’equip guanyador va ser Com Tu, integrat per dos joves d’Andorra. El seu projecte requeria modernitzar una casa. El robot va haver de fer tot una sèrie d’instal·lacions que ajudaran a reduir el consum d'energia de la casa i fer un millor ús de l'energia renovable. Un projecte similar va donar també la victòria a l’equip AVJIP, en la categoria Star. Finalment, en la categoria Junior l’equip guanyador va ser 4M, integrat per tres joves d’Andorra, amb un repte vinculat a l’automoció.Inés Martí, responsable d’esdeveniments d’Andorra Telecom, va felicitar a tots els participants, ressaltant que “en aquesta setena edició la participació femenina ha arribat al 40% entre els equips andorrans, un percentatge que celebrem i que esperem es mantingui o fins i tot creixí”. Per a Martí aquestes competicions de robòtica “no només fomenten la innovació i la tecnologia entre els estudiants sinó valors associats com la creativitat, el treball en equip i la cultura de l’esforç”.Els guanyadors participaran en la final espanyola de la WRO 2021, que tindrà lloc a l’octubre a Salt (Girona).