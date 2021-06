Vuit equips participen en la World Robotic Olympiad Andorra

Actualitzada 19/06/2021 a les 18:41

Andorra Telecom ha celebrat aquest matí la final de la World Robotic Olympiad Andorra on hi han participat un total de vuit equips. La temàtica global d'aquest any, segons informen en un comunicat, ha estat l'ús sostenible dels recursos energètics, aplicats a diferents àmbits com la llar o l'automoció.La prova, estructurada en quatre categories, WeDo, (per infants entre els 6 i els 10 anys), Start (per infants entre 7 i 12 anys), Elementary, (per infants entre 10 i 15 anys), i Junior (per infants entre 16 i 18 anys), s’ha distribuït en dues franges horàries. Així de 9h a 11h han competit les categories Elementary i Junior i d’11h a 13h ho han fet les categories Star i WeDo.En la categoria WeDo l’equip guanyador ha estat AV Frankies de la Seu d’Urgell, per la construcció d'un robot per combatre els incendis forestals i rescatar les persones, portant-les a zones segures. Per altra banda, en la categoria Elementary l’equip guanyador ha estat l’equip Com Tu, integrat per dos joves d’Andorra que han creat un robot per reemplaçar bombetes velles per noves, de baix consum i instal·lar panells solars al sostre, així com dispositius domèstics intel·ligents per modernitzar una casa. Seguidament, en la categoria Star l’equip guanyador ha estat l’equip AVJIP integrat per joves de la Seu d’Urgell. El repte ha estat el mateix que en la categoria Elementary però amb una normativa simplificada, més adaptada a la iniciació a la robòtica. I finalment, en la categoria Junior l’equip guanyador ha estat 4M, integrat per tres joves d’Andorra que han generat la possibilitat de carregar un cotxe elèctric mentre està aturat. En el mateix, el robot ha de recollir els cotxes a l'entrada d'un pàrquing intel·ligent i portar-los a la plaça correcta, segons el tipus de cotxe.Inés Martí, responsable d’esdeveniments d’Andorra Telecom ha ressaltat que "en aquesta setena edició la participació femenina ha arribat al 40% entre els equips andorrans". A més, segons notifica Andorra Telecom, els guanyadors de les quatre categories participaran en la final espanyola de la WRO 2021 que tindrà lloc el proper mes d’octubre a la població de Salt a Girona.