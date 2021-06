Un fenomen mai vist

Veïns de La Massana relaten la virulència d’un temporal que el servei de meteorologia afirma que no va ser ni un tornado ni un esclafit.

Després de la tempesta ve la calma. Però els estralls del temporal encara són ben visibles: zones boscoses malmeses, arbres caiguts, destrosses a teulades... I tot i que els meteoròlegs asseguren que el fenomen que va afectar dijous Andorra “entra dins la normalitat”, alguns veïns no hi estan gaire d’acord. “Semblava com si s’hagués d’acabar el món”, va comentar un dels habitants de la Massana. “No havíem vist mai un fenomen com aquest. És la primera vegada que passa això aquí”, va assegurar, encara sorprès. Relatava, de fet, que tot va succeir molt ràpid. “Primer va arribar un fort vent