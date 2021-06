Actualitzada 19/06/2021 a les 12:32

Estem treballant 6 dotacions #bomberscat en el greu accident de la C-14 a Bassella. Hi ha implicats 4 vehicles, un d'ells és un autobús (hi anaven 3 persones que són il.leses). https://t.co/lobNqjVwI9 — Bombers (@bomberscat) June 19, 2021

Un xoc frontal entre dos turismes ha ocasionat dues víctimes mortals i una tercera ferida de gravetat, segons informen els Mossos d'Esquadra. L'incident, que s'ha produït sobre les 9h del matí i ha implicat altres vehicles, ha mantingut tallada la carretera C-14 al punt quilomètric 128 entre Bassella i Ponts, a l'Alt Urgell en ambdós sentits de la marxa fins gairebé les 12.30h. Com a mínin hi hauria un autobús amb matrícula andorrana involucrat, en el qual hi anaven el conductor i dos guies, que han sortit il·lesos.Al lloc de l'accident s'hi han desplaçat els Bombers de la Generalitat de Catalunya que hi estan treballant amb sis dotacions. Segons informen, hi ha quatre vehicles implicats.El Departament de Mobilitat d'Andorra ha anunciat del tall de la carretera C-14 així com el Servei Català de Trànsit, que ha notificat prèviament que el sinistre s'ha produït al quilòmetre 128-128.5 i han rebut l'avís aquest matí a les 9.37h.El conseller d'Interior català, Joan Ignasi Elena, ha lamentat l'accident d'aquest matí i ha explicat que que “això és la mostra que cal intensificar les accions de prevenció i control”. “Darrere de cada accident mortal es destrossa una vida però també una família” ha afegit. Segons informen en un comunicat el Servei Català de Trànsit, ja són 58 les persones que han mort en 55 accidents, un 22% més que en el mateix període de l’any passat en carreteres catalanes.