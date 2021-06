La policia rep un total de cinc candidatures per optar a una plaça de comissari

Actualitzada 19/06/2021 a les 06:55

La plaça per cobrir el lloc de comissari de policia que va treure a concurs el ministeri de Justícia i Interior va rebre un total de cinc candidatures, segons va informar el cos d’ordre públic en un comunicat que es va emetre al llarg del dia d’ahir.Segons la mateixa informació, a la plaça que es va convocar durant la sessió del consell de ministres que es va celebrar el 12 de maig passat i que s’ha tramitat mitjançant un edicte, s’hi van presentar un total de quatre dones i un home.Cal recordar que el termini per a la presentació de candidatures es va acabar l’11 de juny a la una del migdia, segons es marcava a les bases que regeixen el procés. Va ser a partir d’aquí quan es van activar els mecanismes corresponents de validació i es va notificar a les cinc persones que ara opten a la plaça que havien superat els requisits que s’havien marcat en la convocatòria i que passaven a la següent fase del procés de selecció. No obstant això, des del cos de policia no es va informar de la data en què està previst que es conclogui l’actual procés de selecció.