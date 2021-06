L’estafador oferia agilitzar la petició de residència passiva a canvi de diners

Un home ha posat en mans de la policia la suplantació del perfil del Copríncep episcopal a Whats­App. L’home, una reconegut militant en causes solidàries, metges de professió ara jubilat i activista de la Creu Rosa i de la Mitja Lluna, és conegut internacionalment per haver representat molts països en l’ONG, com ara la Xina, Rússia, el Regne Unit o els Emirats Àrabs.



Actualment es troba a Andorra tramitant els permís per aconseguir la residència passiva i fa uns dies va rebre un missatge a nom de Joan-Enric Vives en el qual li oferia suport per facilitar-li la residència. Ramon Casalpeu,