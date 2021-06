Espanya anuncia que la mascareta deixarà de ser obligatòria

Actualitzada 19/06/2021 a les 06:48

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que la setmana vinent convocarà un consell de ministres extraordinari en el qual es decidirà que la mascareta a causa de la pandèmia de coronavirus deixi de ser obligatòria en espais a l’aire lliure a partir de dissabte 26 de juny. Sánchez va avançar aquesta decisió durant l’inici de la seva intervenció en la clausura de la XXXVI reunió del Cercle d’Economia, que se celebra a Barcelona. Segons va anunciar, dijous 24 hi haurà un consell de ministres extraordinari en el qual s’aprovarà l’eliminació de l’obligatorietat de la mascareta a partir de dissabte 26.El cap de l’executiu veí va subratllar que es tracta d’un anunci molt important per a tots els espanyols que s’uneix al bon ritme de vacunació. “Els nostres carrers, els nostres rostres, començaran a recuperar en els pròxims dies el seu aspecte normal”, va afegir Sánchez, abans de manifestar que “l’alegria de viure de la societat espanyola i la societat catalana és l’alegria de viure dels seus representants a les institucions públiques, començant pel govern”.Amb aquesta mesura, va asse­nyalar que es tornarà a gaudir d’una vida al carrer sense mascareta i va aprofitar pre retre homenatge a tots els espanyols que han estat disciplinats i al treball dels professionals sanitaris. L’eliminació de l’obligatorietat de la mascareta en espais a l’aire lliure va explicar que és possible perquè s’estan complint “escrupolosament” tots els objectius que s’havien marcat.“Aquest serà l’últim cap de setmana amb mascaretes en els exteriors perquè el 26 de juny ja no la portarem en espais lliures”, va recalcar Sánchez.