El desbordament del torrent que va obligar a tallar la CG-6 per l’arrossegament de pedres es va produir per l’obstrucció dels tubs a l’altura de la Borda de l’Arena

Les causes que expliquen l’allau de fang que es va produir dilluns a Bixessarri no es basen en cap fenomen nou. De fet, allò que va acabar provocant que s’acumulessin grans bassals en un tram de la carretera de la CG-6 –i que consegüentment va acabar causant l’arrossegament de terra i pedres sobre la via– rau en un problema de la mida de les canonades que passen per sota de la calçada. De fet, com s’ha pogut comprovar, algunes de les canonades del tram més baix de la carretera, les dues que es troben a l’altura de Bixessarri i la