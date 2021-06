Accident mortal a Ordino

Actualitzada 19/06/2021 a les 22:57

Un motorista ha perdut la vida aquest vespre en un accident a la sortida d’Ordino prop del pont de Sornàs. L'home, un turista de 65 anys i amb tota probabilitat de nacionalitat holandesa, hauria picat contra la barana protectora dels vianants. Els equips d’emergència han intentat sense èxit salvar la vida del conductor de la moto. La policia ha rebut l'avís de l'accident a la CG-3 a dos qarts de nou del vespre.El finat circulava amb una Ducati Multiestrada 1260, amb matrícula holandesa, i en l'accident s'ha vist implicat un turisme Fiat Panda, amb plaques andorranes. El cotxe el conduïa un resident de 20 anys que ha estat detingut per la policia com autor d'un presumpte delicte d'homicidi imprudent, ha informat el cos d'ordre en un comunicat. Agents del Grup d'Investigació d'Accidents de Trànsit han instruït el pertinent atestat per tal d'esbrinar les causes probables de l'accident.