Actualitzada 18/06/2021 a les 11:55

Aquest dissabte tindrà lloc la setena edició de la final andorrana de la World Robotic Olympiad Andorra Telecom, una prestigiosa competició internacional que fomenta de manera lúdica el coneixement de la robòtica en els infants d'entre 6 i 18 anys. Un total de vuit equips participaran en les diferents categories, que es reparteixen per edats: WeDo, per nens entre els 6 i els 10 anys; Start, per a infants entre 7 i 12 anys; Elementary, entre 10 i 15 anys; i Junior, per joves entre 16 i 18 anys.L’ús sostenible del recursos energètics aplicats a diferents àmbits serà la temàtica global de la competició d'aquest any. Els reptes de les diferents categories són la modernització de les llars o els pàrquings intel·ligents, entre d'altres. La competició tindrà lloc a Loopa Aula tecnològica en dues franges horàries diferents per garantir les mesures de seguretat per la pandèmia: de 9 a 11 competiran les categories Elementary i Junior; i d’11 a 13, ho faran Star i WeDo.