Tímid adeu a la mascareta

Actualitzada 18/06/2021 a les 07:00

Bosses de la compra amunt i avall. Cap sorpresa entre l’anar i venir de vianants a l’avinguda Meritxell durant el matí d’ahir, si no fos per un detall. Entre la multitud, de tant en tant, es distingia algun rostre destapat. El motiu? La nova mesura que permet no dur mascareta als espais oberts i a la via pública. “Avui al matí he sortit de casa sense mascareta i m’he sentit molt rara. És com si estigués cometent una infracció!”, va exclamar la Soraya, de 32 anys, mentre feia una pausa per fumar davant la botiga Quars. “Estava molt incòmoda al principi! Però és la nostra vida d’abans. Quan ens hi tornem a acostumar estarem més còmodes, sobretot ara que ve l’estiu i la calor”, va afegir. Uns metres més enllà i en ser qüestionada amb la mateixa pregunta, la Melania, de 23 anys, feia un sospir d’alleujament “Ai! Sensació de llibertat absoluta.” Així, va detallar, és com s’havia sentit en sortir a l’aire lliure per primer cop sense mascareta. Tot i això, també va confessar certa sensació de raresa. “Se’m fa una mica estrany. És com si t’haguessis deixat alguna a cosa a casa”, va reconèixer. En Xavier, qui també passejava per l’avinguda sense dur la mascareta, coincidia amb els testimonis anteriors. “Et trobes estrany perquè la majoria de gent encara la porta. Llavors et sents una mica assenyalat. Sembla que siguis tu el culpable!”, va explicar somrient. Metge de professió, va comentar, però, que segons el seu parer portar-la en aquests moments ja era una mica innecessari. “És millor, perquè així pots respirar més bé. Avui no ho notem tant perquè no fa calor, però d’aquí a uns dies ho agrairem segur”, va afirmar.De fet, l’obligació de portar mascareta de manera general es va aplicar l’abril del 2020, quan es van començar a permetre les sortides després del confinament. Ara, 14 mesos més tard, molts ciutadans afirmen que el fet de posar-se-la ja forma part de la rutina diària. “Jo no me la trec. Trobo que és massa aviat. Estic vacunada però no em costa gens portar la mascareta”, va opinar la Clara, de 57 anys davant de Super U. “No trobo que sigui molt urgent. Ja m’hi he acostumat.”Els turistes, la majoria informats sobre la nova mesura, continuaven duent mascareta. “N’estava al cas. Soc de Barcelona i he vingut de compres. He decidit portar-la igualment per seguretat”, va comentar en Marc, de 30 anys, carregat amb bosses de la compra al costat de la seva mare. En Jordi i la Isabel també havien vingut de botigues. “Crec que molta gent s’hi ha acostumat. Encara hi ha la psicosi de la por. De moment hem decidit portar-la igualment”, va deixar clar la Isabel a través de la mascareta quirúrgica de color blau. Per altra banda, la Conxi, també amb el rostre cobert, va explicar que havia vingut per la comunió del seu fillol i havia aprofitat per quedar-se aquesta setmana al país. “Sí que ho sabia, però he decidit portar-la perquè em sento més còmoda. Tampoc em molesta i ja m’hi he acostumat”, va dir, per afegir que encara no ha rebut la segona dosi de la vacuna. La María Luisa, de 66 anys, al costat de l’home i el fill, va explicar il·lusionada com havia rebut la bona nova a l’hotel on estaven allotjats. “Hem anat a esmorzar i la cambrera ens ha rebut dient que tenia dues bones notícies. Que podíem anar sense mascareta i que ja ens podíem servir nosaltres mateixos al bufet. Ens ha alegrat el dia!”, va exclamar. “Se’ns fa una mica estrany però és una alegria poder anar sense mascareta”, va explicar amb la mascareta baixada per sota del nas.