Salut administra 2.087 dosis de vaccins en un dia

El nombre de positius per coronavirus durant les darreres hores ha estat de 3 persones, els mateixos que en la jornada d'ahir, segons ha informat Govern en l'actualització sanitària d'avui. En aquest sentit es sument amb 13.842 afectats per la infecció en total, i els casos actius baixen a 65, set menys que ahir dijous. Les altes sumen deu recuperats, un total de 13.650 altes. El total de defuncions fins a la data és de 127.La tendència a la baixa de la pandèmia també és present a les aules on hi ha un total de 6 sota vigilància activa, d'aquestes dos confinades totalment i 4 de manera parcial, a més de 5 en vigilància passiva.Salut segueix el ritme de vacunació establert. El dispositiu del centre de vacunació de la plaça de braus va administrar ahir dijous 2.087 dosis de vaccins contra la Covid-19. El nombre total de punxades arriba ja a les 58.979 dosis, 21.147 de les quals corresponen a la segona inoculació i 37.832 a les primeres dosis.