Ni tornado ni esclafit

Actualitzada 18/06/2021 a les 12:05

Els impactes de llamps⚡️també han sigut nombrosos⤵️ i els cops de vent màxim registrats són:

61,2 km/h a la Borda Vidal

76,3 km/h al Roc de St. Pere

93,2 km/h a les Salines

64 km/h a Sorteny

81 km/h a Perafita

109 km/h a la Tossa d'Espiolets

La forta tempesta que va afectar ahir Andorra "entra dins de la normalitat" i s'han produït fenòmens similars de molta intensitat els últims estius, assegura Guillem Martín des del Servei de Meteorologia de Govern. El meteoròleg remarca que les destrosses al bosc de l'Aldosa en cap cas van ser causades per un tornado o un esclafit perquè els dos episodis haurien tingut "conseqüències diferents" i el que va succeir va ser que es van concentrar en alguns indrets del país, i a l'Aldosa en concret, "ràfegues de vent sostingudes" molt fortes que van provocar la caiguda i el trencament d'arbres. La velocitat del vent va arribar als 93 quilòmetres per hora al fons de les Valls i el màxim registrat va ser de 109 quilòmetres hora a la Tossa d'Espiolets.Martín explica que un petit embossament d'aire fred es va creuar per Andorra i va provocar "un fenòmen d'arc de tempestes que tècnicament s'anomena sistema convectiu de mesoescala que són de curta violència amb fortes ràfegues de vent a més de molta intensitat de pluja en poca estona". Aquests episodis van afectar ahir l'Aldosa però també Escaldes o Sant Julià i es van estendre per altres zones del Pirineu com Ribes de Freser, amb una forta pedregada, a la capçalera del riu Segre i a la Garona.El meteoròleg precisa que un tornado és una mànega d'aire que xucla els objectes i els porta més enllà i l'esclafit tam´be hauria tingut un epicentre i hauria provocat el desplaçament dels arbres i en les destrosses a l'Aldosa tots els arbres van caure en la mateixa direcció i van quedar al mateix lloc. Guillem Martín destaca que en aquella zona boscosa hi havia arbres molt alts i això els fa més vulnerables als impactes de les fortes ràfegues de vent.