La guàrdia civil intervé 46.645 euros a la duana

Actualitzada 18/06/2021 a les 12:50

La guàrdia civil va confiscar 46.645 euros dijous passat a la duana de la Farga de Moles, segons ha informat avui per la comissió de tres infraccions a la normativa sobre blanqueig de capitals.Els agents del cos espanyol van aturar dijous sobre les 13h a quatre persones que accedien pel carril verd "res a declarar" amb un cotxe de marca Mini de matrícula española. Davant la demanda dels membres del cos sobre si portaven diners en efectiu, dos dels ocupants, un home i una dona de nacionalitat espanyola i de 36 i 34 anys respectivament, van manifestar que sí, que entre els dos portaven 39.560 euros i en l'escorcoll que van fer van trobar aquesta quantitat a l'interior de dues rinyoneres.La segona actuació va ser el mateix dijous a les 18.35h quan per el mateix carril verd "res a declarar" va accedur un vehicle de marca Porsche amb matrícula andorrana, ocupat per un home de 41 anys de nacionalitat rusa però resident a Andorra. El mateix va manifestat que portava 10.000 euros, però que no entenia perquè ho havia de declarar. Una vegada fiscalitzat el vehicle i l'ocupant, es van localitzar 10.000 euros a l'interior d'un sobre i la resta en metàlic a l'interior de la cartera.Els agents van aixecar tres actes per la comissió de tres infraccions a la normativa sobre blanqueig de capital, per superar la quantitat que es pot passar per la duana sense declarar. Els infractors van continuar el viatge amb 1.000 euros cadascun, en concepte de "mínim de supervivència" i la resta de diners van quedar a la duana a disposició de la Comissió per a la prevenció del blanqueig de capitals e infraccions monetàries del Banc d'Espanya.