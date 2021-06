L'Andorra Business Market supera els 130 participants

Actualitzada 18/06/2021 a les 11:30

Aquest divendres se celebra a Andorra la Vella la primera edició de l’Andorra Business Market i les xifres de participació superen les expectatives superant les 130 persones. Empresaris, inversors i emprenedors han fet acte de presència en un programa que compta amb taules rodones, conferències, rondes d'inversió i espais de networking.Jordi Gallardo, per una banda ministre de Presidència, Economia i Empresa, i per a l'altra president d’Andorra Business, ha estat l'encarregat de fer la inauguració. "l’objectiu de l’esdeveniment era connectar l'ecosistema empresarial d'Andorra amb la xarxa d'inversors, Business Angels, i Venture capital d'àmbit nacional i internacional, i creiem que s’han assolit totes les expectatives", ha destacat.D'altra banda, Judit Hidalgo, directora d’Andorra Business, ha assenyalat que han aconseguit "agrupar inversors del país en un fòrum amb contactes internacionals i hem apropat Andorra a grups inversors internacionals per impulsar l'ecosistema emprenedor, d’startups i empresarial, i l'atracció de talent i iniciatives. En definitiva, ha estat una aposta per l'emprenedoria i el desenvolupament empresarial amb un format que potenciava la connexió entre inversors i emprenedors".