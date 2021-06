Els tràmits d'inversió estrangera es podran fer en línia a partir de dilluns

Actualitzada 18/06/2021 a les 13:23

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo ha comparegut aquest matí a la Comissió Legislativa d'Economia del consell de ministres per informar de la simplificació de tràmits d'empresa, entre d'altres.Gallardo ha anunciat que dilluns es podran fer en línia els tràmits de reserva per denominació social i d'inversió estrangera. Explica que aplicant les mesures de l'auditoria, prèvies a la digitalització, s'ha passat de 240 a 98 dies per obrir un negoci. En el cas de reserva de denominació social es donarà un codi alfanumèric. Tanmateix, per a les personalitzacions encara caldrà fer el tràmit presencialment, perquè tot i que hi hagi l'opció de fer-se en línia, no serà efectiu de manera immediata. D'altra banda, en cas de la inversió estrangera, el sistema emetrà un certificat digital amb l'autorització. Els tràmits estaran disponibles en català i a partir del segon semestre també en anglès.El titular de Presidència, Economia i Empresa afirma que "ja estem prou madurs per plantejar el canvi i fer que els tràmits per crear un nou negoci es comprovin a posteriori, i agilitzar-los més". Ha recordat, però que "aquest canvi implica un gran compromís i responsabilitat" per part de l'administrat.Sobre l'heliport, Gallardo diu que es podran fer un màxim de 33 vols al dia sense incomplir les mesures europees de petjada acústica.