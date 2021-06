El voluntariat per la llengua amb la Universitat Carolina de Praga forma 21 parelles

Actualitzada 18/06/2021 a les 13:42

El Voluntariat per la llengua ha incorporat una nova modalitat d'àmbit internacional per aquesta temporada 2020-2021. El Departament de Política Lingüística ha fet un bon balanç després de la seva implementació. Segons informa en un comunicat, els voluntaris lingüístics es podien oferir per mantenir converses en format telemàtic amb aprenents de català de la Universitat Carolina de Praga. Al llarg del curs s'han arribat a formar 21 parelles d'estudiants de diversos orígens d'aquesta Universitat amb voluntaris andorrans.Govern informa que la iniciativa va sorgir del Centre Carlemany de la Llengua Catalana, que s'encarrega d'organitzar l'ensenyament del català a la Universitat Carolina, i va ser possible gràcies a la col·laboració entre les dues àrees que formen part del Departament de Política Lingüística del Govern: l'Àrea de Llengua Catalana, en la qual s'inscriu aquest Centre, i el Servei de Política Lingüística, que gestiona el Voluntariat per la llengua.