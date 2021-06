Calvó presenta el projecte legislatiu i aposta per la col·laboració amb els comuns per augmentar el reciclatge

Andorra ha decidit extingir els plàstics d’un sol ús. Per aquest motiu, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va presentar en nom del Govern el projecte de llei de l’economia circular. En el text legislatiu, l’executiu ja marca la data de caducitat d’aquest tipus de plàstic: quedarà prohibida la seva importació des del moment que el Consell General aprovi la llei, i els comerciants tindran sis mesos per treure els estocs que els quedin d’aquest producte. “És un projecte de llei que és molt ambiciós i encara no hi ha gaires països que s’hagin dotat d’una

#1 Dembé

(18/06/21 06:50)