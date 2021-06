Actualitzada 18/06/2021 a les 12:40

El partit de l'IHF/EHF Trophy que havia de disputar la selecció absoluta d'handbol aquest matí contra l'Azerbaidjan ha estat suspès per un cas sospitós de Covid-19. L'equip està confinat a l'Hotel Cruisse de Tbilisi a l'espera d'una segona prova que confirmi o no el positiu.Tant els jugadors com tot l'staff tècnic es troba en bon estat de salut, i l'espera es que el duel es pugui disputar demà al migdia.