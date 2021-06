Actualitzada 17/06/2021 a les 14:23

L'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra ha canviat la Junta Directiva pel període 2021-2025 aprovada per Assemblea General Ordinària el dia 3 de juny de 2021. Segons informen en un comunicat, en la seva reunió de constitució d'aquest dimecres 16 de juny ha escollit d'entre els seus membres, els set representants que formen del seu òrgan executiu, la Junta o Secretariat Permanent amb l'objectiu de facilitar la gestió i l'execució d'acords.Així, en la presidència es mantindrà Xavier Coma Gasia. Tanmateix l'antiga tresorera, Meritxell Baró Cardet agafa el relleu d'Àlex Gaspà Bringueret en la vicepresidència i aquest passarà a ser vocal. Serà Ramon Rich Malé qui assumirà el càrrer de tresorer, el que abans era vocal i Jesús Maestre Pal es manté com a secretari. L'associació opina que la presència de molts dels membres antics a la nova Junta Directiva permetrà donar continuïtat a les accions encetades per diversificar i garantir la sostenibilitat del sector agrícola i ramader d'Andorra.