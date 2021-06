Un 5,6% més d'entrada de vehicles el 2021

Actualitzada 17/06/2021 a les 10:44

El Departament d'Estadística del Govern ha registrat un increment en el flux de vehicles des del començament del 2021 en comparació amb el mateix període de l'any passat, el que suposa que han entrat 33.607 vehicles més al principat. De gener a maig d'aquest any, respecte al mateix període del 2020, han pujat un 5,6% els provinents d’Espanya i un decreixement del -1,5% dels provinents de França.Un increment especialment significatiu el trobem en la comparativa del maig de 2020 al de 2021. El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el maig d'aquest any ha estaAl mt de 273.894, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mes de maig de l’any anterior del 441,5%, en el qual hi van entrar 50.578 vehicles.D'altra banda, el nombre de vehicles que ha entrat durant els darrers 12 mesos ha estat de 2.952.622 amb una disminució del 17,5% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 3.579.484 vehicles.