Actualitzada 17/06/2021 a les 16:39

Tall CG3 - Entre la Massana i Ordino a causa de la caiguda d'un arbre a la calçada. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) June 17, 2021

La intensa tempesta que afecta el país des de passades les tres de la tarda està provocant problemes per circular per tota la xarxa viària. Mobilitat ha informat que la caiguda d'un arbre manté tallada la carretera General 3 entre la Massana i Ordino. Els bombers treballen en la retirada de l'arbre de grans dimensions i Mobilitat recomana als conductors que hagin de desplaçar-se entre les dues parròquies que ho facin per la carretera de l'Aldosa i Anyós.La pluges intenses han provocat grans basses d'aigua al carrer Dr. Mitjavila que han generat cues de vehicles a prop de la rotonda d'Andorra la Vella per la quantitat d'aigua acumulada a la calçada.La caiguda d'un fanal a l'inici de la carretera d'Engolasters per les fortes ràfegues de vent ha provocat retencions importants que s'han solucionat ja amb la retirada del fanal.