Respir al carrer

Actualitzada 17/06/2021 a les 06:04

FRANÇA JA VEU LA LLUM DEL LLARG TÚNEL DE LA COVID

“Estem vivint una espècie de tornada a la vida normal.” Així de categòric es va mostrar el primer ministre francès, Jean Castex, que va anunciar ahir l’anticipació de dos emblemàtiques mesures dins del pla de desescalada: la retirada de la mascareta a l’aire lliure i el final del toc de queda. Amb una caiguda de la circulació del coronavirus a nivells de l’agost del 2020, el govern francès veu la llum al final del túnel.



Les màscares seran de caràcter obligatori en els “llocs tancats” i en determinades situacions, com en les cues o aglomeracions.



El govern espanyol també va anunciar que l’obligatorietat de les mascaretes acabarà en pocs dies.



Ningú no ho preveia. O almenys tan aviat. La mitjanit d’ahir, però, finalment va ser l’hora i la data escollides pel consell de ministres per deixar de dur la mascareta en espais exteriors. L’anunci oficial que va fer públic el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, obre una etapa diferent: “S’aprova l’aixecament de l’obligació de dur la protecció facial en espais oberts i a la via pública.” La proclama, com s’ha pogut veure al carrer, però, ha estat rebuda de maneres molt diverses per part dels ciutadans. I és que mentre uns consideraven que la mesura és a hores d’ara encara precipitada, d’altres no dissimulaven la seva alegria i van celebrar amb entusiasme la notícia. De fet, la divergència d’opinions es pot relacionar amb l’edat. “Penso que ens estem precipitant una mica massa. Està bé, però anem massa ràpid”, va comentar Romà Mas, de 69 anys, assegut en un banc davant de Super U. “Ara que arriba l’estiu vindrà gent de fora que encara no està vacunada. No costaria gens aguantar una mica més”, va afegir. Qui també va mostrar preocupació per l’arribada del turisme va ser la Rosa. “Jo la continuaré portant. Potser ens hauríem d’esperar una mica més. Ve l’estiu, la gent puja i no es respectarà”, pronosticava al costat del seu marit que, com ella, ja s’ha administrat les dues dosis de la vacuna.Per altra banda, la perspectiva de la majoria de joves és totalment oposada. “No la seguiré portant. Em sembla bé que en espais on puguem mantenir la distància de seguretat no l’haguem de portar si estem a l’aire lliure”, va apuntar Paula Hernández, de 20 anys, al centre de l’avinguda Meritxell. El Matías, de 24, es va afegir al seu bàndol. “Veient com estan els casos, crec que és una bona mesura”, va afirmar uns metres més amunt del carrer. Algun jove, però, discernia. “La trobo una decisió errònia. La gent infectada continuarà transmetent el virus igualment”, va opinar en Miquel, de 29 anys.Les raons principals que han dut el ministeri de Salut a aixecar aquesta restricció es basa en l’evidència de les bones dades epidemiològiques i a l’increment de les persones vacunades. Martínez Benazet, però, segueix recomanant a les persones fràgils o que encara no estan vacunades que continuïn portant la mascareta sempre com a mesura de protecció. En aquest sentit, també va recalcar que s’haurà de continuar portant a sobre perquè s’ha d’utilitzar quan hi hagi grups de gent i quan s’entri a establiments. “Crec que no me la trauré el primer dia. Al carrer, si veig gent, me la tornaré a posar”, va deixar clar Amèlia Celoni. “Jo no me la trauré fins divendres, que és quan em posen la segona dosi”, va recalcar Isabel Herrera, de 51 anys.Pel que fa a altres àmbits, a partir d’ara el port de mascareta deixarà de ser obligatori també a les activitats escolars a l’aire lliure i a les reunions de treball, familiars o amb amics de persones immunitzades.Benazet va indicar que el Govern aplicarà nous criteris per a les proves de detecció, que passaran a ser de pagament en determinats casos, com per viatjar, ja que s’entendrà que les persones no vacunades seran aquelles que hauran rebutjat voluntàriament la vacuna. “Crec que fer pagar la TMA incentiva que et vacunis”, va sentenciar de nou la Paula.“Crec que al carrer ja no caldria portar-la”“Vindrà gent de fora que encara no està vacunada”“Em fa una mica de por. No me la trauré el primer dia”“Veient com estan els casos crec que la decisió està b锓Està bé si mantenim la distància de seguretat”