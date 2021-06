Més de dos mil treballadors surten de l'ERTO en els darrers quinze dies

Actualitzada 17/06/2021 a les 06:58

Els indicadors laborals estan experimentant una millora que és especialment notable en el cas dels ERTO. El ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, va celebrar ahir que els darrers quinze dies la xifra de persones afectades per una suspensió de contracte (sigui total o parcial) s'ha rebaixat de 4.358 a 2.201. Es tracta d'una reducció en més de dos mil treballadors que va qualificar de "millora molt substancial" i que escenifica que a conseqüència de la recuperació progressiva de l'activitat econòmica "les empreses necessiten recuperar les seves plantilles". De fet, els ERTO tal com estan concebuts s'esgoten ja el 30 de juny i avui passa pel Consell General l'aprovació de la nova llei que els regularà, i que recull que els sectors que únicament se'n podran beneficiar són oci nocturn i agències de viatges, perquè encara pateixen l'impacte notable de la pandèmia, els primers perquè es mantenen tancats i els segons perquè el sector del turisme tot just comença a obrir-se. En els moments més aguditzats de la crisi derivada de la pandèmia més de 10.000 treballadors van estar en ERTO.La xifra de persones sense feina inscrites al servei d'Ocupació també ha anat a la baixa al maig respecte a l'abril. En concret, a final de maig els desocupats eren 1.080, un 16,1% menys que els que hi havia a l'acabament de l'abril, que eren 1.288. També va a l'alça el nombre de llocs de treball que s'ofereixen a través del servei: de 595 a l'abril s'ha passat a 809.Sí que ha experimentat un increment la quantitat d'aturats que reben alguna prestació per desocupació. El mes passat els beneficiaris eren 361, 237 rebien la prestació per desocupació involuntària i 124 la prestació ocasional impulsada per ajudar els treballadors de la neu que s'han vist afectats per una temporada pràcticament inexistent. L'abril es van abonar 344 prestacions, 209 per desocupació involuntària i 135 per a treballadors de la neu.El darrer indicador laboral que va facilitar el ministre portaveu en la roda de premsa posterior al consell de ministres és el de la xifra d'assalariats del mes d'abril, la més actualitzada, i que era de 37.256. Respecte d'un any abans (l'abril del 2020, en ple confinament) s'han incrementat en 1.503 persones.Malgrat mostrar-se prudent, Jover va cloure que "ens sembla que estem avançant en la bona línia".