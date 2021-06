Les taules interiors dels restaurants i bars s'amplien a vuit persones

Actualitzada 17/06/2021 a les 06:08

LES PRIMERES DOSIS SUPEREN LES 36.000

El procés de vacunació al Principat ha pres velocitat de creuer i el total de persones que han rebut la primera dosi d’alguna de les vacunes és de 36.224, que suposa el 54,2% de la població vacunable. La xifra total de vaccins administrats comptant la segona inoculació s’eleva fins a 55.028, així que un 28,1% dels residents ja tenen adquirida la immunitat per vacuna. El ministre de Salut va destacar la bona resposta dels joves de 16 a 18 anys els primers dies de vacunació.

ESTABILITZACIÓ DELS CASOS ACTIUS

En les darreres 24 hores, els casos actius s’han estabilitzat. En el darrer recompte, fet ahir pel ministeri de Salut, n’hi havia 76, un més que el dia abans, després que s’haguessin diagnosticat vuit persones les darreres hores i que només set rebessin l’alta. Així, el total de positius des que va començar la pandèmia és de 13.836, mentre que un total de 13.633 persones ja han superat la malaltia. L’hospital es manté sense ingressos mentre que hi ha dues aules totalment confinades.

La bona evolució de la situació epidemiològica del país continua aportant alegries en forma de flexibilització de les restriccions que es van haver d’imposar per tal de contenir els contagis provocats per la pandèmia de la Covid-19. A banda d’acabar-se l’ús de la mascareta en espais oberts, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va anunciar l’ampliació dels comensals per taula en diferents situacions. Així doncs, En els espais interiors dels bars i restaurants, l’ampliació té la mateixa magnitud: dues persones. D’aquesta manera, es podrà arribar a vuit per taula.En cas que les consumicions s’estiguin fent a la terrassa de l’establiment, es podran aglutinar fins a una desena de persones al voltant de la taula, per les vuit que hi havia actualment. A més a més, s’aixeca la prohibició de fumar en aquests espais. Martínez Benazet va indicar que aquestes mesures ja són vàlides avui, ja que han entrat en vigor a partir de les dotze de la nit.Un altre dels canvis que afecta en aquest cas el sector de l’hoteleria és l’anunci que es torna a permetre la modalitat de bufet autoservei. Cal recordar que va ser una mesura llargament reivindicada per la Unió Hotelera, que va posar sobre la taula en reiterades ocasions a les reunions amb el ministeri de Salut.Les activitats esportives també van ser objecte de flexibilització durant el consell de ministres d’ahir. En aquest cas, les activitats dirigides en espais com els gimnasos podran tenir fins a vuit persones participant, sense comptar el monitor. A més a més, si l’espai permet separacions de quatre metres es podran fer diferents grups d’activitat que integrin un màxim de vuit persones cadascun sense que hi hagi interacció entre elles.Finalment, l’aforament en els esdeveniments esportius comptarà amb una ampliació. En aquest cas, pel que fa a les competicions o actes que es duguin a terme a l’aire lliure, l’assistència permesa passarà del 50% actual a un màxim del 70% de la capacitat. Pel que fa als esdeveniments que es realitzin en recintes tancats, com pavellons poliesportius, es permetrà que les graderies puguin arribar fins al 50% de la capacitat que tenen autoritzada.“Començaré a treure-me-la progressivament”“Hauríem d’esperar una mica més ara que ve l’estiu”"La portaré fins que no estigui més normalitzat”“Els metges porten mascareta i no es queixen”“Fins que no estigui segura no me la trauré”