La Trobada al Pirineu es farà al Palau d'Esports de la Seu

Actualitzada 17/06/2021 a les 06:47

La Trobada Empresarial al Pirineu se celebrarà de nou de manera presencial, però canviant la seva ubicació per tal que els 600 participants previstos puguin gaudir-la seguint les mesures de seguretat. Per primer cop es durà a terme al Palau municipal d’Esports de la Seu d’Urgell durant el 28 i 29 d’octubre. L’eix central de la 32a edició –patrocinada per Crèdit Andorrà– d’aquestes jornades serà La resiliència empresarial, amb qüestions relacionades amb la reinvenció de les empreses i la capacitat d’adaptació al nou paradigma econòmic post­pandèmia. També es posarà el focus en la sostenibilitat i la innovació digital. Per al president de l’associació organitzadora, Vicenç Voltes, aquesta serà una edició molt especial perquè, segons va dir, volen posar en valor “la resiliència empresarial i la capacitat d’adaptació dels empresaris, que han tingut vivències molt diferents en funció del sector”.