La població creix en 1.000 persones des del maig del 2020

Actualitzada 17/06/2021 a les 10:23

La població continua augmentant i arribava a 78.556 persones a finals del maig que representen 1.005 habitants més que un any abans amb un creixement de l'1,3%, segons les dades publicades per Estadística aquest matí. La Massana torna a ser com en cada balanç la parròquia que guanya més residents amb 304 residents que suposen un alça del 3% mentre que per percentatge és Canillo on es registra més variació ja que els 248 habitants que suma representen un 5,7% de pujada. La capital té 168 residents més, Santt Julià de Lòria, 89 i Encamp és la parròquia que menys augmenta amb 44 un increment de 44 censats.Estadística precisa una vegada més que el recull que fa difereix de les dades del cens comunal ja que les xifres de les parròquies eleven a 83.517 persones el total, que suposa un augment de l'1,6% respecte a la població inscrita un any abans quan hi havia 82.169 persones.Les xifres del maig passat indiquen que hi ha 479 andorrans més censats i un creixement de 389 persones en el col·lectiu d'altres nacionalitats. Els residents espanyols pugen en 202 persones i els francesos en 74, mentre que els de nacionalitat portuguesa baixen en 139 habitants, un 1,5% respecte el total de fa un any. I la divisió per grups d'edat mostra que el 72,3% de la població té entre 15 i 64 anys, els menors de 15 anys són un 13,1% del total i per sobre de 64 anys hi ha un 14,6% de persones.