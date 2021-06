La natació no tindrà invitació pels Jocs

Actualitzada 17/06/2021 a les 18:49

El Comitè Olímpic Andorrà no donarà cap invitació a la Federació Andorrana de Natació pels Jocs Olímpics de Tòquio. La FAN havia demanat que hi anessin Bernat Lomero i Nàdia Tudó, però el COA ha argumentat que s'ha decidit no portar a ningú perquè després de Rio 2016 s'havia decidit que si no hi havia mínima B, no hi hauria cap wild-card. El president de l'ens, Jaume Martí, ha explicat que "l'any passat la Nàdia Tudó estava a prop, i ara per desgràcia està més lluny, i el Bernat també, així que vam veure bé aplicar el que s'havia decidit", a més, ha destacat que "hi ha també el problema de la pandèmia, i el més prudent era portar com a menys gent millor". Per últim, ha assegurat que "creiem que no s'acaba la natació amb els Jocs".D'altra banda, Martí ha confirmat que els Jocs dels Petits Estats d'Andorra es faran al 2025, i que els comitès dels petits estats demanaran una major ajuda al Comitè Olímpic Europeu per tal d'ajudar amb l'organització de l'esdeveniment.