La llei d'economia circular prohibirà la importació de productes d'un sol ús

Actualitzada 17/06/2021 a les 13:27

La llei d'Economia Circular prohibirà que els productes d'un sol ús que tinguin alternatives al mercat amb materials biodegradables es puguin importar. Així ho ha explicat la ministra de Medi Ambient i Agricultura, Sílvia Calvó, durant la roda de premsa d'aquest matí de presentació del text legislatiu. "Regularem mitjançant la prohibició de la importació de determinats productes i donarem temps als comerços per tal que puguin treure els excedents que els queden" ha manifestat la ministra. Precisament, en aquest punt, la directora general, Sílvia Ferrer, ha afegit que "hem de pensar que la normativa està alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible i les normatives europees, i que per tant, seran situacions que es donaran en altres països".Calvó s'ha referit a la llei com a pionera, i ha destacat que Andorra "és un dels primers països en tenir una legislació d'aquestes característiques". A més a més, el projecte de llei, que ara el Govern enviarà al Consell General per que se sotmeti a tràmit parlamentari, fa un gran èmfasi en la reducció del malbaratament alimentari, així com en aconseguir un descens del consum d'aigua, passant dels 230 litres dia fins als 150. A més a més, i respecte al reciclatge, l'executiu s'ha marcat arribar al 2035 amb un 65% d'efectivitat, pel 50% que hi ha actualment. "Haurem de parlar amb els comuns i veure si cal fer alguna fracció més per poder assolir aquesta fita" ha ressenyat Calvó. Finalment, la ministra ha posat en relleu que "ens hem trobat una societat compromesa, des dels ciutadans fins als diferents sectors empresarials".