L'Escola Andorrana de Batxillerat guanya el premi Blanquerna Impulsa

Actualitzada 17/06/2021 a les 18:27

'Dona i joventut', el projecte de Participació Acció i Servei (PAS) de l’Escola Andorrana de Batxillerat, ha rebut aquest dimecres el premi Blanquerna Impulsa a Barcelona. La proposta del centre del Principat va ser guardonada, segons el jurat de la universitat, "pel seu compromís amb la lluita contra la discriminació i la violència envers la dona" iper "l’aprenentatge en valors que hi ha en aquest projecte, així com la creativitat, la diversitat en el treball i, sobretot, el treball en equip".Un equip format per quatre alumnes i les docents Laia Ferré i Pilar Rabassa van rebre el premi, que té l'objectiu de sensibilitzar sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), entre els que hi ha la Igualtat de gènere i premien centres d'Andorra, Catalunya, Balears.