Fins a 60 nous donants de medul·la es registren en tres dies

Actualitzada 17/06/2021 a les 11:57

Durant els últims tres dies fins a 60 persones s'han registrat com a nous donants de medul·la, segons ha informat Govern en una nota de premsa. Aquesta suposava la primera vegada que es podien realitzar inscripcions coincidint amb la campanya de recollida de sang de la Creu Roja, un fet que es repetirà en el futur.En total, hi ha 131 persones que han començat el procés de registre per convertir-se en donants de medul·la, quan fa una setmana n'eren 64. Tots ells tenen entre 18 i 40 anys, un dels requisits per inscriure's junt amb el d'estar en bon estat de salut. Tanmateix, només 1 de cada 4.000 inscrits acaba sent compatible amb un receptor.D'altra banda, la campanya de donació de sang ha acumulat 347 donacions efectives en tres dies, amb 48 persones més que s'han ofert però que no han pogut fer la seva.