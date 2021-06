Escaldes canvia el servei de control del pàrquings per queixes dels usuaris

Actualitzada 17/06/2021 a les 18:55

El comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat aquesta tarda durant la cessió de consell l'adjudicació del servei de manteniment i actualització de la maquinària que controla l'accés als aparcaments amb barrera. La corporació, liderada per Rosa Gili, va decidir rescindir el contracte de l'anterior empresa a causa de les nombroses queixes que els transmetien els usuaris dels pàrquings. Gili ha comentat que la nova concessió suposarà un estalvi del 12% respecte al que pagava el comú fins al moment i ha puntualitzat que el servei serà més àgil i eficient, posant èmfasi en què l'adjudicatari no estava realitzant les actualitzacions de les màquines de pagament.

Durant la sessió de consell de comú també es va aprovar el pla especial per al desenvolupament d'una unitat d'actuació que permetrà a la corporació disposar d'una parcel·la d'uns 1.700 metres quadrats i habilitar un aparcament amb aproximadament una cinquantena de places a la vora del pàrquing del Fener. Per cloure, la majoria ha aprovat una modificació del pla d'urbanisme de la parròquia per limitar la construcció. El conseller de la minoria de Demòcrates, Miquel Aleix, ha exposat que la reducció del nombre d'habitatges que es podran edificar suposarà un encariment dels nous immobles destinats a venda i al lloguer.