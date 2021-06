Els mossos enxampen un cotxe andorrà a 179 per hora a Verdú

El vehicle circulava a gairebé el doble de la velocitat permesa al tram

Un jove de nacionalitat andorrana de 22 anys va ser denunciat pels mossos d’esquadra per circular dilluns amb el seu vehicle, que també tenia matrícula del Principat, a 179 quilòmetres per hora en un tram on la velocitat màxima permesa era de 90.



Els fets van tenir lloc durant un control de velocitat dels agents quan passaven uns vint minuts de les onze del matí. Geogràficament, la denúncia es va produir a l’altura del punt quilomètric 64,9 de la carretera C-14, dins el terme municipal de Verdú (Urgell), una carretera molt transitada per vehicles del Principat, ja que és la via