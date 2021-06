El vent malmet les reixes de protecció de l'edifici Terrasses d'Emprivat

Actualitzada 17/06/2021 a les 19:39

El vent generat per la forta tempesta d'aquesta tarda ha malmès les reixes de protecció de les bastides de l'edifici Terrasses d'Emprivat en construcció d'Escaldes-Engordany. Arran de les imatges que han començat a circular per les xarxes socials, la idea que la torre estava torta s'ha anat escampant. En aquest context, els bombers s'hi han desplaçat i hi estan treballant conjuntament amb la policia i el servei de circulació comunal que ha acordonat la zona.La primera hipòtesi, segons ha confirmat el cos al Diari, és que les reixes de protecció de les bastides de la part de dalt de l'edifici s'han mogut pel vent i per aquest motiu sembla que la mateixa torre estigui torta.