El salari medià puja fins als 1.697 euros

Actualitzada 17/06/2021 a les 10:08

Els salari medià d'Andorra ha patit un increment de l'1,3% respecte al 2021. Segons l'informe elaborat pel Departament d'estadística del Govern d'Andorra, el salari medià total declarat a la CASS per al mes de març del 2021 és de 1.696,97 euros, mentre que durant el mateix mes de l'any passat va ser de 1.674,58. Per la seva banda, el salari mitjà declarat a la CASS durant els mateixos periodes ha estat al 2021 de 2.268,35 euros, el que suposa un increment del 7,3% pels 2.114,37 de l'any passat.En aquest cas, s'ha de remarcar que el salari medià és un paràmetre més representatiu, ja que és el salari brut que divideix al nombre d’assalariats en dues parts iguals, els que tenen un salari superior i els que tenen un salari inferior. El salari mitjà és la massa salarial dividida entre el nombre d’assalariats, incloent-hi les cotitzacions dels assalariats a la CASS per malaltia i jubilació.D'altra banda, l'informe també destaca que el mes de març del 2021, "un total de 4.516 assalariats (4.730 el mes de febrer del 2021) s’han vist afectats per les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19" i han rebut una "’aportació econòmica per part de Govern’aportació econòmica per part de Govern".