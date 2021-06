Anglada talla d'arrel l'acusació d'una defensa que no s'ha respectat la cadena de custòdia

Actualitzada 17/06/2021 a les 11:59

La quarta jornada de judici de la causa primera de BPA s'ha iniciat amb la protesta de l'advocat Salvador Capdevila que ha demanat que constés a l'acte que hi ha indicis que s'ha trencat la cadena de custòdia de proves en relació a les actes dels comitès de BPA. El president de la sala, Enric Anglada, ha acceptat la proposta però ha tallat d'arrel les insinuacions de trencament de la cadena de custòdia d'aquestes proves. Després de recordar que aquest assumpte ja es va tractar i tancar en les qüestions prèvies.Anglada ha indicat que "hi ha coses que han desaparegut i no existeixen. I si no existeixen no estan en la causa". El magistrat ha afegit que "van desaparéixer abans del segrest de les proves" per la policia el 18 de març del 2015. El fiscal general, Alfons Alberca, per la seva part, ha indicat que dels documents de BPA "s'ha trobat el que s'ha trobat".