Andorra Turisme presenta dos projectes que combinen la natura amb el benestar

Actualitzada 17/06/2021 a les 13:51

Andorra Turisme ha presentat aquest matí dos nous projectes per aquest estiu, que s'inauguraran en les pròximes setmanes i tenen per objectiu apropar la natura al públic i posicionar el país en el segment del turisme de benestar i salut. Aquestes propostes neixen de la necessitat de donar resposta a les noves tendències del mercat turístic. Així ho han explicat el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, i el director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, durant la presentació en línia per presentar aquests nous productes turístics.En un comunicat, l'entitat informa que durant la pandèmia s'ha fet un treball de recerca, anàlisis i conceptualització de nous productes per donar resposta a les noves necessitats dels turistes. L'objectiu és crear unes propostes de valor únic i diferencials, adreçades al turisme de benestar d'una banda, i d'una altra al turisme familiar enfocades a la natura.D'una banda el projecte "Moments : camins de benestar" està enfocat en la demanda d'experiències mindfulness on es combina la natura amb el benestar i la protecció del planeta. Segons Andorra Turisme, són dues rutes concebudes com a teràpies naturals de benestar, d'una durada d'entre hora i hora i mitja on l'usuari trobarà diferents punts de parada que l'hi permetran interactuar amb la natura a través de diferents: reptes, preguntes, dinàmiques, formacions, meditacions i immersions al bosc.D'altra banda, "Macarulla" és una paraula andorrana que defineix a la pinya d'avet present a tots els boscos. Aquestes rutes estan pensades per compartir moments en família tot fomentant la imaginació i el coneixement de la natura a través del joc. Al llarg del recorregut d'aquests camins, s'hi podran trobar diversos elements com escultures integrades a l'entorn natural, així com estructures per jugar i interactuar d'una forma divertida i entretinguda.