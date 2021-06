Andorra i Canadà treballen en el programa per a joves Work and Holiday

Actualitzada 17/06/2021 a les 17:02

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach i l'ambaixadora de Canadà a Andorra, Wendy Drukier, han presentat avui l’obertura de la primera convocatòria del programa Work and Holiday, feina i vacances. Es tracta d’un projecte que ofereix l’oportunitat als joves andorrans de viatjar al Canadà i també a la inversa, amb l’objectiu de conèixer l’altre país i poder treballar-hi.En aquesta premera edició del programa s'ofereixen 25 places, segons informa Govern en un comunicat, que s'obriran el dia 21 de juny. Per poder optar, s’ha de ser andorrà o canadenc i tenir entre 18 i 30 anys en el moment de la sol·licitud. Si compleixen tots els requisits, els candidats rebran una carta de presentació i tindran un any per desplaçar-se a Canadà i activar el visat Work and Holiday; un cop activat, disposaran d’un any per residir-hi. El cost de participació és de 156 dòlars canadencs.L’ambaixador d’Andorra a la Cimera Iberoamericana, Jaume Gaytán, participa aquest dijous a la taula rodona "XXVII Cimera Iberoamericana d’Andorra: Balanç d’una presidència marcada per la crisi sanitària" a l’Instituto Cervantes de Viena. L'acompanya la Secretària General de la SEGIB, Rebeca Grynspan, i es durà a terme sota la moderació del director de l’institut, Ignacio Martínez-Castignani. Govern informa que l’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer i debatre els treballs de la Cimeres Iberoamericanes com un espai únic de diàleg polític i cooperació que aposta per el multilateralisme.D'altre banda, l’ambaixador d’Andorra a la República d’Àustria, Jaume Serra, va fer aquesta setmana una donació de 19 llibres a la biblioteca Juan Gelmán del mateix Instituto Cervantes de Viena amb la voluntat de donar a conèixer i difondre la història, cultura, natura i literatura del Principat entre els lectors.