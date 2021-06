Andorra Business tanca un acord amb Global Esports Summit per potenciar els eSports

Actualitzada 17/06/2021 a les 12:35

Andorra Business ha tancat un acord de col·laboració amb el Global Esports Summit per mostrar el potencial d'Andorra en eSports al congrés més important d'Europa que se celebrarà el 27 i 28 d'octubre d'aquest any, a Kinépolis Ciutat de la Imatge de Madrid. El ministre de Presidència, Economia i Empresa d'Andorra i president d'Andorra Business, Jordi Gallardo; el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert; i el director general de Global Esports Summit, Antonio Lacasa; han rubricat la signatura del conveni en un acte que ha tingut lloc a l'edifici de Govern de Prat del Rull.Segons informa l'entitat en un comunicat, a través d'aquesta formalització, ambdues entitats es comprometen a focalitzar els objectius de promoció del sector dels eSports d'Andorra, alineats amb la mateixa definició del Pla Estratègic, presentat recentment pel mateix Govern i Andorra Business, i desenvolupat per l'empresa Auren España. Aquest marc de col·laboració emmarca diferents accions conjuntes i de participació a escala de comunicació i connexió amb els agents de l'ecosistema, i serveix com a base i de fil conductor per a posteriors accions més concretes.Jordi Gallardo ha assenyalat que "els esports electrònics són un dels sectors estratègics en què el Govern d'Andorra està treballant per crear un pol de desenvolupament d'aquesta indústria que permeti aportar noves fonts de valor a l'economia andorrana". Per la seva banda, Lacasa ha declarat que "aquest partnership amb Global Esports Summit és la clara demostració de l'interès mutu pel creixement del sector en l'àrea de l'entreteniment, de la formació, l'entorn social i l'empresarial".