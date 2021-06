Vacunes per reprendre la vida

Actualitzada 16/06/2021 a les 06:34

Viatjar sense preocupacions, poder tornar a anar a la muntanya sense mascareta o deixar de patir perquè el virus no t’enxampi a la meitat dels exàmens de la universitat. Aquests són només alguns dels desitjos dels joves d’entre 16 i 29 anys que van anar assistint ahir al centre de vacunació de la plaça de braus per rebre la primera dosi de la vacuna. Així, amb la mirada posada al futur, tots rebien la injecció amb més il·lusió que no pas temor. “Crec que és important que ens vacunin primer a nosaltres perquè som els que ens movem més i, per tant, som també els que podem infectar més gent”, va comentar l’Eloi, de 20 anys. Per altra banda, la Camila, de 18 anys, també va pujar al tren. “El Govern ha de prioritzar primer la gent més vulnerable”, va assegurar.Per altra banda, dues de les infermeres presents ahir al dispositiu de vacunació, Sara Pie i Gemma Ballester, celebraven la bona assistència i la bona rebuda per part dels joves des de la jornada del dilluns. “Estan molt contents de vacunar-se i de fer-ho ara i no més endavant quan estiguin a la platja”, van explicar amb relació als comentaris que els joves els havien anat fent al llarg de les dues primeres jornades. En aquest sentit, dilluns hi havia apuntades unes 970 persones i ahir unes 670. Pel que fa al nombre d’anul·lacions, totes dues comentaven que se n’havien produït un màxim de 80 per dia.“Els joves som els que ens movem més i podem infectar més gent”L’Eloi es troba actualment estudiant a Barcelona i agraeix que el vacunin ja perquè podrà estar més tranquil. Quant a la crida, creu que el Govern ha encertat convocant primer els joves de 16 anys per davant dels de 30.“He vingut expressament des de Barcelona per vacunar-me”L’Anna comenta que va ser el seu pare qui la va apuntar al registre de vacunació. Ahir va venir expressament de Barcelona, on està estudiant, per rebre la vacuna. Per sobre de tot, té ganes de poder tornar a viatjar.“No tenia preferència per rebre una vacuna o una altra”La Maria actualment està estudiant de manera telemàtica. Amb cap preferència per rebre una vacuna o una altra, considera que s’hauria d’haver seguit l’ordre d’edat i convocar abans les persones de 35 anys.“Quan surti a la muntanya amb els amics no hi haurà tant de risc”La Nara confessa que no sap quina vacuna li han administrat, ja que li importa més el fet d’estar vacunada. Amb la mirada posada al futur, té ganes de reprendre activitats sense mascareta, com anar a la muntanya.“Crec que els joves som els més vulnerables i ens han de prioritzar”La Camila, acompanyada del seu xicot, explica que li era indiferent la marca de la vacuna i que estava contenta pel sol fet de rebre ja la primera dosi. La seva prioritat principal, a hores d’ara, és poder viatjar.