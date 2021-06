Sabia “en temps real” com funcionava BPA

Miquel diu que l’INAF coneixia amb detall què feia el banc i que el risc no estava descontrolat

“El regulador [l’INAF] coneixia amb detall, en primera persona i en temps real, com funcionava BPA.” Amb aquesta frase pronunciada ahir per Joan Pau Miquel a la recta final de la segona jornada del judici pel cas Gao Ping es poden resumir les cinc hores llargues de declaració de l’ex-conseller delegat de l’entitat. Com ja va passar dilluns, la declaració de Miquel va girar entorn als comunicats tècnics que emetia l’INAF, conjuntament amb els controls interns i els informes complementaris que les auditories externes efectuaven al banc i que l’entitat remetia al regulador. Uns informes que, segons Miquel, demostren que